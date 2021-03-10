Російська агресія стала причиною збільшення оборонного бюджету НАТО [ Редактировать ]
Російська агресія в Україні змусила НАТО збільшити свій оборонний бюджет і присутність у Чорному морі. Про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг.
За його словами, це було найбільше посилення колективної оборони з часів "холодної війни". Сьогодні в Києві командувач сухопутних військ НАТО зустрівся зі своїм українським колегою. Домовлялися про підготовку українських військових - інструкторами Альянсу.
Олександр Сирський, генерал-полковник, командувач сухопутних військ ЗСУ:
Індивідуальна підготовка наших військових частин шляхом проведення відповідних курсів. наставництво при здійсненні підготовки розвідувальних частин і підготовка снайперів. Це є важливі напрямки.
Роджер Клутьє, генерал-лейтенат, командувач Сухопутних військ НАТО:
В Україні нині триває підготовка мобільних тренувальних груп інструкторів, аби підвищити можливості й посилити військові підрозділи на тактичному рівні. Наші взаємовідносини дуже важливі, і я тут для того, щоб їх зміцнити.
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