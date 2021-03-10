Послаблюють карантин і у Великій Британії. Уперше з початку року за парти повернулися учні, які раніше навчалися дистанційно.

Як організували процес і з чого тепер починається день школяра - розкаже Світлана Чернецька із Лондона.

Перший етап послаблення карантинних обмежень у Великій Британії. Країна досі залишається в режимі повного локдауну. Закриті магазини, кафе та салони послуг. Але учням дозволили повернутися за парти. Вперше від початку року.

К'яра Ворнок, директор школи:

Повернення до школи та продовження навчального процесу - найважливіше для молоді. Адже вони вже багато пропустили. Крім того, важливо підтримувати їхнє ментальне здоров'я. Всім відомо, що в школі діти чудово почуваються та краще розвиваються.

Щоправда, пандемія вносить свої корективи в навчання. Якщо раніше обмежувалися антисептиками та частим миттям рук, то тепер все значно серйозніше. День школярів розпочинається в спортзалі й з не надто приємної процедури.

Мені потрібно, щоб ти взяла мазок зі своїх мигдалин. Закидаєш голову і дістаєш паличкою якнайглибше. Якщо спрацює блювотний рефлекс - зупинись.

Кожен учень здає аналіз на коронавірус. Мазки в горлі та носі діти старших класів беруть самостійно. Результат отримують миттєво.

Тесс Кей, учениця старшої школи:

Я тільки за тестування, якщо це означає, що ми швидше повернемося до звичного життя. Адже це означає, що ми всі будемо в безпеці, отже, так краще для всіх. Головне, що це означає - кінець домашнього навчання.

Таке тестування проводитимуть двічі на тиждень. Аналізи можна здати в школі, а можна й удома. Носити маски обов'язково. Виняток зробили лише для учнів початкових класів та всіх учителів.

Колін Пік, директор коледжу:

Повернення учнів для нас означало багато логістичних змін. Треба було думати, чи вистачить персоналу, чи вдасться прийняти всіх учнів. Але перші дні показали, що все було підготовлено правильно, і хоча деякі діти трохи нервують, більшість учнів дуже щасливі знову сісти за парти.

Наразі залишатимуться закритими шкільні гуртки та група продовженого дня. А екзамени цього року скасують. Натомість підсумкові оцінки виставлять учителі.