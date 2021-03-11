На Донбассе погиб украинский военный [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
В Донецкой области под Старогнатовкой в результате обстрела украинских позиций из стрелкового оружия российскими оккупантами был смертельно ранен украинский военнослужащий. Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировка "Восток".
Раненому бойцу оперативно оказали медицинскую помощь, но спасти его не удалось.
Командование и личный состав оперативно-тактической группировки "Восток" выразили соболезнования родным и близким погибшего военного.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уже уведомили представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
На месте происшествия работают руководство воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.
Напомним, что с 23 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.
Ранее сообщалось, что в ТКГ озвучили варианты действий России по Донбассу.
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