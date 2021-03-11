У Франції проводять військові космічні навчання [ Редактировать ]
У Франції проводять перші в історії Європи військові космічні навчання. 60 військових Повітряно-космічних сил відпрацюють різні сценарії надзвичайних ситуацій.
Серед них застосування космічних сил у відповідь на атаку з іншого космічного апарата, входження в атмосферу небезпечних об'єктів і виявлення супутників-шпигунів.
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