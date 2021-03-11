Политические расправы Артема Сытника, провал борьбы с коррупцией и захват должности директора НАБУ после решения КС привели к потере им поддержки Запада, а Украину – к отказу в очередном транше кредита МВФ. Речь об этом идет в статье "Коррупционеры против коррупции. Почему МВФ "ушел" и кто после Сытника?", опубликованной изданием Golos.UA.

"Артем Сытник, которому покровительствует именно Запад с его тягой к финансовой чистоплотности, теперь оказывается фигурантом дела по узурпации власти и злостным нарушителем решений КС. После решения суда о незаконности его назначения директором НАБУ Сытник устроил позорный демарш: "внезапно" обнаружил, что, мол, приход главы суда Александра Тупицкого, который и вынес злополучный вердикт, вообще был незаконный и подпадает под состав преступления. Сейчас ситуация накалилась до предела, похоже даже на Западе готовы умыть руки. Уже есть даже позиция посольства США касательно его замены: если ранее они были главными лоббистами Сытника, сейчас в рядах представительства Штатов подыскивают ему альтернативу", - говорится в публикации.

Автор также напоминает, что борьба с коррупцией и соответствующие реформы были фактически официально включены в перечень условий получения кредита МВФ

"И сегодня МВФ взбунтовался, не гоже "завтраками" кормить такого кредитного гиганта, мол, где ваши обещанные реформы? Где борьба с коррупцией? МВФ не выдержал и в выдаче транша отказал, мол, будем продолжать диалог, но пока требования не выполните – денег не видать вам - слишком высокий уровень коррупции для дальнейшего сотрудничества", - отмечает он.

Вместе с тем, украинская власть уже отреагировала на правовой нигилизм Артема Сытника.

"В Раде в рекордные скоки - всего за полдня, собрали 216 подписей под постановлением об увольнении главы НАБУ - 19 февраля документ одобрил парламентский комитет по обеспечению правоохранительной деятельности. Кандидатуры на замену главантикоррупционера пока нет, но есть понимание необходимости сохранения НАБУ независимым", - подчеркивается в публикации.

При этом автор добавил: "Сытник потянул на дно всю структуру, куда подобрали в целом очень даже хороший личный состав. Деятельность НАБУ в основном сводилась к штампованию производств по "непониманию неугодным о шаткости их положения", в то время, как реальные дела оседали в архивах НАБУ мертвым грузом. Эффективности работы Бюро так не смогло продемонстрировать. Вероятно, целесообразнее было бы и вовсе упразднить подобный орган, переложив его функции на другие правоохранительные структуры, но так как НАБУ – "филиал" Штатов, едва ли это кто-то позволит сделать", - подытожил он.