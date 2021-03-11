Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг самых мощных флагманских смартфонов на базе операционной системы Android. Вместе с флагманами были продемонстрированы ТОП-10 лучших устройств из среднеценового сегмента.

ТОП-10 самых мощных флагманов на начало весны

В рейтинге китайского рынка по итогам зимы 2021 года первые четыре места заняли последние модели на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 888.

Второй месяц подряд аппарат iQOO 7 занимает первую строчку рейтинга с результатом в 726 939 баллов. Вторую позицию занимает Vivo X60 Pro+ с 726 925 баллами.

Рейтинг AnTuTu по флагманам на начало весны 2021 года

Недорогой флагман Redmi K40 Pro, представленный в конце зимы, сразу занял третье место. Он набрал 718 434 балла.

А вот хваленый Xiaomi Mi 11 продолжает опускаться в рейтинге все ниже и ниже. Если в декабрьском рейтинге он занимал первое место, в январе – второе, то к началу весны он уже оказался на четвертом месте с 712 366 баллами.

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На пятом месте - Huawei Mate 40 Pro на базе платформы Kirin 9000 с 683 919 баллами, на шестом – еще один флагман на Snapdragon 888 – Samsung Galaxy S21 Ultra 5G с 679 159 баллами.

Седьмое место занял новенький Redmi K40 с Snapdragon 870 и результатом в 668 471 балла.

Остальные три места в ТОП-10 занимают смартфоны на базе прошлогодней платформы Snapdragon 865 – Oppo Reno5 Pro+ (667 456), Redmi K30S Extreme Edition (666 043) и iQOO 5 (661 609).

ТОП-10 самых мощных телефонов среднего класса

Первые два места занимают Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G на базе MediaTek Dimensity 820 с 404 346 и 398 570 баллами. Удивительно, но эти смартфоны занимают первые строчки рейтинга AnTuTu в среднем сегменте уже более полугода.

Третье, четвертое и пятое места принадлежат Vivo S7t с 395 082 баллами, Huawei Nova 7 Pro и Nova 7 на базе Kirin 985 с 392 093 и 391 542 баллами.

Рейтинг AnTuTu по среднеценовым смартфонам на начало весны 2021 года

Замыкают десятку лидеров Huawei Nova 8 Pro (390 039), Honor 30 (389 107), Huawei Nova 8 (388 568), Honor X10 (362664) и Honor 30S (355028).

Данные были собраны с 1 по 28 февраля 2021 года. В таблице приведены средние, а не самые высокие результаты. Для каждой модели использовались результаты не менее 1000 тестов, при этом смартфоны с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как были названы ТОП-10 самых продаваемых смартфонов 2020 года. Также на днях на рынок Украины поступили игровые смартфоны Nubia от китайского производителя ZTE.