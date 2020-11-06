Названы ТОП-10 самых быстрых и дешевых смартфонов осени [ Редактировать ]
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Команда разработчиков бенчмарка (программы для проверки мощности) AnTuTu поделилась списком из ТОП-10 самых лучших и быстрых Android-смартфонов осени в доступном и компромиссном среднеценовом сегменте.
Список составлялся по данным за октябрь 2020 года. В рейтинге оказались все смартфоны, в которых интегрирован модуль сотовой связи 5G.
Безоговорочную лидерскую позицию занимает китайский Redmi 10X Pro 5G с процессором MediaTek Dimensity 820 с показателем в 398 483 балла.
Второе место тоже занял аппарат от Xiaomi – Redmi 10X 5G. Третье место отдали Honor 30 на Kirin 985 с 387 136 баллами.
ТОП-5 замыкают аппараты Huawei Nova 7, Huawei Nova 7 Pro на все том же процессоре Kirin 985.
Остальные места в ТОП-10 заняли смартфоны Honor X10, Honor 30S, Huawei Nova 7 SE, Redmi K30 5G Extreme Edition и OPPO Reno4 5G.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как YouTube назвал лучшие смартфоны для просмотра видео. Также ранее мы составляли рейтинг ТОП-5 лучших смартфонов апреля 2020 года.
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