Huawei и Xiaomi заняли почти все места в "десятке" Источник: Unsplash

Команда разработчиков бенчмарка (программы для проверки мощности) AnTuTu поделилась списком из ТОП-10 самых лучших и быстрых Android-смартфонов осени в доступном и компромиссном среднеценовом сегменте.

Список составлялся по данным за октябрь 2020 года. В рейтинге оказались все смартфоны, в которых интегрирован модуль сотовой связи 5G.

Безоговорочную лидерскую позицию занимает китайский Redmi 10X Pro 5G с процессором MediaTek Dimensity 820 с показателем в 398 483 балла.

Второе место тоже занял аппарат от Xiaomi – Redmi 10X 5G. Третье место отдали Honor 30 на Kirin 985 с 387 136 баллами.

ТОП-5 замыкают аппараты Huawei Nova 7, Huawei Nova 7 Pro на все том же процессоре Kirin 985.

Остальные места в ТОП-10 заняли смартфоны Honor X10, Honor 30S, Huawei Nova 7 SE, Redmi K30 5G Extreme Edition и OPPO Reno4 5G.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как YouTube назвал лучшие смартфоны для просмотра видео. Также ранее мы составляли рейтинг ТОП-5 лучших смартфонов апреля 2020 года.