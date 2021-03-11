У Черкасах розгорівся скандал через чергове знесення архітектурної пам'ятки. Аби розчистити місце для паркінгу під висоткою, будівельна компанія в центрі міста зруйнувала частину старовинного будинку. Будівельників не зупинила ні відсутність дозволів і згоди сусідів, ні навіть наявність людей в іншій частині будинку. У наступ забудовники пішли зранку, коли ніхто цього не очікував.

Ось так із важкою технікою, ломами та молотами будівельники пішли в наступ на історичну спадщину Черкас. Частина старовинного будинку, який пережив дві світові війни, - не встояла перед натиском забудовників. Трощити стіни вони взялися навіть попри те, що в іншій половині оселі спали люди.

В восемь утра мы были, и они полностью начали рушить все - я выбежал и уже начал смотреть и снимать.

Долю будинку забудовник визначив ще три роки тому, - розповідає власниця іншої половини, - коли сусід продав свою частину житла будівельній компанії. Олена ж свою продавати відмовилася і забудовник почав витісняти жінку з будинку. Два роки він не давав дозволів на проведення комунікацій, а згодом узагалі заявив про знесення.

Олена Лубінець, власниця частини будинку:

Зиму ми перезимували з обігрівачем, потім по весні почали витягатись вікна, коли це почалося - ми зрозуміли, це починається "викручування рук".

Після розголосу в ЗМІ - знесення будинку зупинили. Але не надовго, - побоюється Олена. Аби хоч якось відстояти свої права, жінка прийшла на сесію міськради, та заявила: йти з будинку чи продавати його - вона не збирається.

Я хочу з цього місця сказати, що я не збираюсь з'їжджати, я не збираюсь його продавати, я хочу, щоб мене почули!

На виступ Олени миттєво відреагував представник забудовника і водночас депутат міськради Нарек Казарян. Він запевнив, що його компанія діє в межах закону, а жінка здіймає галас лише через бажання дорожче продати свою частину будинку.

Нарек Казарян, депутат Черкаської міської ради, представник забудовника:

Я поїхав на місце і подивився, що друга частина будинку стоїть абсолютно нормально - там питання лише бізнесове.

Та от у міському департаменті архітектури в законності дій забудовника сумніваються. Там підтвердили: жодних дозвільних документів на роботи за адресою зруйнованого будинку не видавали. Крім того, знесення викликало безліч питань і в істориків. Адже будівля - в переліку архітектурних пам'яток міста.

Тамара Кургіна-Коваленко, співробітниця Черкаського краєзнавчого музею:

Вона входить до списку щойно виявлених пам'яток, ще з 2010 року і вона оберігається державою. Тобто те, що було зроблене - це безумовно самовільно було зроблено. І це - порушення закону.

На цій вулиці, - розповідає черкасець Валентин Титаренко, - будкомпанія намагається скупити весь приватний сектор.

Фон історичної забудови, якщо його відреставрувати, якщо його пофарбувати - це родзинка цієї вулиці. Вона буде знищена і тут буде стояти якась безглузда "свічка".

Захистити цю фонову історичну забудову міські чиновники не квапляться. Вже понад десять років профільний департамент не може затвердити опорний архітектурний план, який би унеможливив руйнування історичних будівель.

Артур Савін, директор департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради:

Вся проблема в тому, що це є тільки центральна частина міста - вона не охоплює все місто і тому, дійсно, в планах нашої міської ради зробити новий, оновлений опорний опорно-культурний план міста Черкас.

Та коли плани стануть реальними справами, - чиновник пояснити не зміг.