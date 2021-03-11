Судно з українськими моряками затонуло у Чорному морі [ Редактировать ]
Міністерство закордонних справ підтвердило загибель українських моряків у Чорному морі.
Суховантаж потрапив у шторм біля румунського узбережжя. Команда йшла під прапором Коморських островів. Вирушила з порту в Ростові-на-Дону і прямувала до Румунії.
На облавку було 13 членів екіпажу, усі - українці. Двоє загинули - капітан та електромеханік, десятьох урятували, одну людину ще шукають.
Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ України:
Що стосується врятованих українців, то 9 з них знаходяться у задовільному стані. Громадянка України, яка також була членом екіпажу і була врятована, отримала серйозні травми. Відповідно румунська сторона прийняла рішення евакуювати її на територію Румунії в порт Констанца для надання медичної допомоги. За нашою інформацією її стан важкий, але стабільний.
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