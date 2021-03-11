Міністерство закордонних справ підтвердило загибель українських моряків у Чорному морі.

Суховантаж потрапив у шторм біля румунського узбережжя. Команда йшла під прапором Коморських островів. Вирушила з порту в Ростові-на-Дону і прямувала до Румунії.

На облавку було 13 членів екіпажу, усі - українці. Двоє загинули - капітан та електромеханік, десятьох урятували, одну людину ще шукають.

Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ України: