Уже рік з коронавірусом. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я назвала поширення нової інфекції пандемією. За цей час людство навчилося жити у новій реальності.

З чого все почалося і як тривала боротьба з недугою?

Вільні польоти за кордон, єднання на трибунах стадіонів, відкриті обличчя та обійми - все це тепер здається далеким ностальгічним минулим. Уже рік, як людство живе з викликом планетарного масштабу - SARS-COV-2. На початку минулого року, коли інфекція вирувала в Китаї, здавалося, що це тимчасовий спалах, як це раніше було зі свинячим грипом чи Еболою. Але вже 11 березня очільник ВООЗ прояснив ситуацію.

Тедрос Гебреісус, голова Всесвітньої організації охорони здоров'я:

Ми глибоко занепокоєні стрімкими темпами поширення вірусу. І вважаємо, що нинішню ситуацію з COVID-19 можна охарактеризувати як пандемію.

Нову інфекцію стали називати просто "коронавірусом", хоча це загальна назва сімейства вірусів, яка має аж 43 види. Спровокована ним хвороба дістала назву COVID-19. Пандемія поглинала країну за країною. У Європі першими удар на себе взяла Італія, де хвороба фактично вклала на лопатки медичну систему. Бракувало медиків, масок і апаратів штучної вентиляції легень. Як з'ясувалося, страшний не сам вірус, а ускладнення, які він спричиняє. І найбільшу загрозу він становить для літніх людей.

Людство ознайомилося з терміном "локдаун", коли без крайньої потреби заборонено виходити з дому, а всі громадські заклади - закриті. Уряди припиняли авіасполучення й виділяли кошти на підтримку економіки, фармацевтичні компанії нарощували потужності в пошуках ліків та вакцини.

Першими геном вірусу повністю розшифрували китайські дослідники і зробили його доступним для всіх. На сьогодні є понад 10 готових препаратів для вакцинації, ще кілька десятків - на стадії клінічних випробувань. Глобальні медінституції створили фонд COVAX - для надАння сироватки найбіднішим країнам. Але значно швидше множаться мутації вірусу, який досі еволюціонує.

Майк Раян, директор програми з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я:

Ми виявили багато нових штамів вірусу - він прогресує і згодом змінюється. Одна з мутацій стрімко шириться у Великій Британії.

Щодо появи коронавірусу та процесу імунізації, існують численні теорії змови. Фахівці ВООЗ досі не можуть встановити, хто був "нульовим" пацієнтом, тобто з кого почалася епідемія, як саме виник цей вірус. У січні делегація їздила до Китаю, проте відповідей не знайшла - зокрема й через закритість китайської влади.

На сьогодні у світі зареєстровано понад 118 мільйонів випадків інфікування. Від ускладнень померли більш як 2 мільйони 600 тисяч людей. Дослідники і далі вивчають природу вірусу, медики - його вплив на людину, а економісти - підраховують колосальні збитки від пандемії.