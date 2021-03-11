Показники захворюваности коронавірусом в Україні зростають. За минулу добу - понад 9 тисяч нових інфікувань. 262 людини - померли. Ушпиталили напередодні майже 4 тисячі хворих.

Найбільше нових заражень у Києві, на Вінниччині, Львівщині та Одещині.

За рік пандемії COVID-19 діагностували майже в півтора мільйона українців, 27,5 тисяч - померли.

На Прикарпатті напередодні почали приймати перших пацієнтів до мобільного шпиталю в Богородчанському районі. В області майже всі медзаклади переповнені, найскладніша ситуація в Івано-Франківську.

Міські лікарні Івано-Франківська переповнені - хворі по кілька годин чекають у швидких, перш ніж потрапити до стаціонару. Щодня ушпиталюють удвічі більше хворих, ніж виписують. Під "ковідні" відвели всі наявні ліжка, які і де тільки можна. Задіяли пологовий, дитячу лікарню та один поверх обласного кардіоцентру. Загалом понад 700 місць. Але їх усе одно не вистачає. Черги наразі навіть до реанімацій.

Володимир Вовчук, заступник генерального директора Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні:

У нас нині головна проблема апарати штучної вентиляції легень, у нас зараз черги в реанімацію. 26 ліжок реанімації, і тільки 12 - на апаратному диханню. У нас черга на апаратне дихання.

У місті оголосили повну медичну мобілізацію: під "ковідні" палати облаштовують навіть кабінети кафедр місцевого медуніверситету та коледжу. На базі однієї з міських поліклінік відкривають ще один госпіталь на 120 місць.

Підготувати резерв ліжок на базі структурного підрозділу "Міська поліклініка №2", необхідних для надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусом, у зв'язку з виникненням гострої потреби. Говоримо зараз про два поверхи.

Ольга Савчук, директорка Центру первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги:

Треба 100 фізичних ліжок, треба 100 комплектів постелі, треба знати - як ця постіль буде пратися. Ми такої можливості не маємо Треба цих людей харчувати. Треба розуміти, що там немає умов, немає гарячої води.

І вже напередодні почали завозити пацієнтів у мобільний госпіталь. Його розгорнули кілька тижнів тому на території Богородчанської лікарні. Встановлювали як резервний на випадок, якщо вільних місць у лікарнях вже не буде.

Першою пацієнткою мобільного шпиталю стала 57-річна жителька району. У жінки двобічна пневмонія. На ранок тут уже 5 пацієнтів.

Іван Коляджин, генеральний директор Богородчанської районної лікарні:

На сьогоднішній день відкриті 2 модулі: чоловічий і жіночий - по два, по вісім ліжок, Всі модулі взагалі-то готові, готуються бригади і до відкриття інших модулів. Даних два модулі обслуговує бригада з трьох лікарів, 5 медсестер, 5 чоловік молодшого персоналу.

Лікарі кажуть: якщо стан пацієнтів у модулі погіршиться, їх переведуть у стаціонар лікарні. Там для тяжких випадків залишили спеціальний резерв - 20 ліжок. Решта 230 - зайняті.