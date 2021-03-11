Понад 9 тисяч нових хворих на COVID-19, і вдвічі менше тих, хто одужав - це дані за останню добу.

Попри значний стрибок захворюваності, в Центрі громадського здоров'я кажуть: до цього були готові, адже весна - сезон загострення респіраторних інфекцій. Через це зростає й кількість ПЛР-тестувань.

За один день прийшли перевіритися понад сто тисяч людей. Найбільше позитивних тестів у Києві, Вінницькій, Львівській, Одеській областях та на Буковині.