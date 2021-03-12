Ще на пів року - у Євросоюзі продовжили санкції проти Росії через агресію щодо України. Відповідну заяву опублікували на сайті Європейської ради.

Обмеження стосуватимуться понад двох сотень фізичних і юридичних осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Санкції передбачають заборону на поїздки до ЄС і замороження активів. Вперше їх запровадили у березні 2014 року.