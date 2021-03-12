Євросоюз продовжив санкції проти Росії через агресію проти України [ Редактировать ]
Ще на пів року - у Євросоюзі продовжили санкції проти Росії через агресію щодо України. Відповідну заяву опублікували на сайті Європейської ради.
Обмеження стосуватимуться понад двох сотень фізичних і юридичних осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Санкції передбачають заборону на поїздки до ЄС і замороження активів. Вперше їх запровадили у березні 2014 року.
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