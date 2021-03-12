Рекордну партію бурштину вилучили на Рівненщині [ Редактировать ]
265 кілограмів бурштину майже на два мільйони гривень - таку партію вилучили правоохоронці на Рівненщині. Усе каміння було пофасовано в мішки. Так ділки готувалися переправляти товар за кордон.
За даними СБУ, незаконний бізнес організували троє жителів райцентру Сарни. Вони самі нелегально й добували бурштин. У них знайшли мотопомпи та інші знаряддя для незаконного промислу. Частину товару скуповували і в місцевих старателів. Спритників не затримували. Але слідство почали. Їм загрожує до 7 років ув'язнення з конфіскацією майна.
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