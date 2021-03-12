Обвал мосту на Волині: робітників ремонтної бригади привалило бетоном [ Редактировать ]
П'ятеро робітників постраждали на Волині через обрушення частини мосту через річку Луга. Неподалік від села П'ятидні працівники ремонтували відтинок смуги руху - проводили зварювальні роботи. Як раптом край мосту рухнув.
Люди впали разом з бетоном. Внаслідок інциденту трьох постраждалих ушпиталили, одного з них прооперували - він у важкому стані. Ще двоє від госпіталізації відмовилися.
Міст, завдовжки майже шістдесят метрів, почали ремонтувати ще в грудні. Коли розтанув сніг - продовжили. Наразі роботи зупинили слідчі - вони проводять огляд місця події та опитують очевидців. Нині вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Тим часом проїзд уцілілою частиною мосту - дозволений.
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