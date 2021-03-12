Звинувачення у державній зраді: СБУ розслідує "Харківські угоди" часів Януковича [ Редактировать ]
Чи було державною зрадою підписання так званих "Харківських угод" - з'ясує СБУ. За результатами вчорашнього засідання РНБО спецслужба відкрила кримінальне провадження щодо представників тодішньої влади.
Нагадаємо, 2010 року Україна подовжила термін перебування російського флоту в Криму в обмін на газову знижку.
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РНБО напередодні ухвалила цілу низку резонансних рішень. А саме: визначилися зі стратегією деокупації Криму, вирішили націоналізувати "Мотор Січ", а ще розібратися з депутатами-підписантами Харківських угод 2010 року