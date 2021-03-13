Прощеное воскресенье – последний день Масленицы. В этот день каждый человек может попросить прощения за все прегрешения и проступки, совершенные им сознательно или невольно за прошедший год. В 2021 году оно выпадает на 14 марта.

Традиции на Прощеное воскресение

В этот день в церквях читается Евангелие с разделом о Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид. По окончанию вечернего богослужения совершается чин прощения.

В храмах в Прощеное воскресение вспоминают также изгнание Адама из Рая, как напоминание о том, что человек, своевольно, как Адам, отдалившись от церкви, теряет связь с духовным миром.

Обычаи и приметы на Прощеное воскресение

Перед тем, как начать извиняться, ходили в храм, чтобы исповедаться – покаяться в грехах и причаститься. После этого посещали могилы родных, принося усопшим дары и прося у них прощения.

Прося прощения у кого-либо, принято три раза целоваться. Отсюда пошло и второе название Прощеного воскресенья - "целовальник". Прощения просят по старшинству: в первую очередь младшие каются перед старшими.

Как правильно просить прощения: Самое главное правило - просить искренне. Чаще всего просится: "Прости меня, пожалуй". Собеседник отвечает: "Бог тебя простит, и я прощаю!".

Считается плохой приметой не простить кого-то в этот день или осквернить себя сквернословием. Издавна люди верили, что такого человека в следующем году ожидают беды, поэтому они в этот день искали в себе силы простить даже тех, кто обидел очень сильно.

В Прощеное воскресение, по обычаю, трапезничали семь раз – по числу недель, входящих в Великий пост. Остатки еды после последней трапезы оставляли на столе, прибирая их только на следующий день. Считалось, что если соблюсти этот обычай, то в следующем году в дом придет достаток и благополучие.

Блины, испеченные в Прощеное воскресенье, по обычаю, съедали все до единого: это считалось хорошей приметой для сплочения семьи и ее естественного прироста.

Также люди наблюдали за погодой на Прощеное воскресенье, чтобы знать, какой будет осень. Так, если на улице ясно и солнечно, то осенние месяцы будут также теплыми, а урожай - богатым.

Что нельзя делать на Прощеное воскресенье

Ни в коем случае нельзя отказать в прощении просящему. Нужно искренне прощать тех, кто просит нас об этом.

Запрещено думать о плохом, жаловаться, раздражаться, вступать в конфликты и провоцировать их.

Нельзя пить алкоголь. Также всю Масленичную неделю существует запрет на мясо и мясные продукты.

В Прощеное воскресенье нельзя заниматься тяжелой работой. Лучше всего отказаться от уборки, стирки и прочих дел по дому. Готовить не возбраняется.

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