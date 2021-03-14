Як зробити Україну більш привабливою туристично, і зберегти ті архітектурні цінності, які часто доведені в нас плачевного стану? Влада починає... "Велику реставрацію"! У переліку 150 історичних пам'яток, на відновлення яких виділили 2 мільярди гривень.

Чи перепаде щось із цих грошей Одесі? І хто має рятувати одне з найбільш туристичних міст України? Це питання ми мали змогу поставити особисто Президентові. І ось що він відповів.

Володимир Зеленський, Президент України: