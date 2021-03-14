Володимир Зеленський оприлюднив державну програму "Великої реставрації Одеси" [ Редактировать ]
Як зробити Україну більш привабливою туристично, і зберегти ті архітектурні цінності, які часто доведені в нас плачевного стану? Влада починає... "Велику реставрацію"! У переліку 150 історичних пам'яток, на відновлення яких виділили 2 мільярди гривень.
Чи перепаде щось із цих грошей Одесі? І хто має рятувати одне з найбільш туристичних міст України? Це питання ми мали змогу поставити особисто Президентові. І ось що він відповів.
Володимир Зеленський, Президент України:
Цим повинні займатись, до речі, самі місцеві бюджети. Саме пан мер повинен займатись цим, займатись внутрі Одеси. На це є гроші, на це є бюджет. Домівки - так, вони історичні в Одесі, але домівки, в яких живуть люди, мені здається, на державному рівні - це більш не реконструкція на державному рівні, тому що ми реконструюємо туристичні об'єкти - куди люди можуть приїжджати, заходити в ці музеї, в ці замки, тощо. Але сама задача, в Одесі - вулиці старенькі і вони самі по собі історичні, - я згоден. З цих 150 об'єктів є об'єкти в Одесі. Ось, наприклад, філармонію ми будемо реконструйовувати.
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