У Чикаго напередодні Дня святого Патрика пофарбували річку у зелений колір. Від улюбленої місцевої традиції вирішили не відмовлятися, навіть попри те, що решту заходів на честь святого скасували через коронавірус.

Започаткували традицію 60 років тому. Тоді працівник водогону помітив, що засіб для визначення рівня забруднення річок забарвлює одяг у яскраво зелений. На його основі розробили безпечний для довкілля барвник.

Щоправда, його рецепт тримають у суворому секреті.