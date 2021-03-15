Известная певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева поделилась радостной новостью. Так, вскоре Валерий Меладзе станет папой в шестой раз - певица беременна.

"В ожидании", - подписала фото артистка.

"Какое счастье", "Поздравляем", "Так рады за вас!", "Альбиночка, наши поздравления", "Какая красивая семья", "Ура, будьте счастливы", - пишут в комментариях поклонники звездной пары.

Ранее Вера Брежнева призналась, как проводит время на карантине с Меладзе. Также сообщалось о том, что известная украинская ведущая удивила внешним видом.

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