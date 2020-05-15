Группа "ВИА Гра" снова разваливается [ Редактировать ]
Группу "ВИА Гра" покидает 31-летняя украинка Эрика Герцег. Об этом она рассказала одному из российских изданий.
По словам Эрики, сейчас Меладзе уже подыскивает замену ей и ищет девочку с харизмой.
Такая ситуация, что мы ищем харизматичную девочку вместо меня. Я долго думала и решала. Я поговорила с Костей, он меня поддержал.
Кстати, ранее Константин Меладзе уже объявил в соцсети о поиске новой солистки.
Ты обладаешь яркой и уникальной внешностью? Твоя решимость не знает преград, а харизма бьет разрядами тока? Тогда ты точно та, кто нам нужен! #MELADZEMUSIC объявляет старт большого международного кастинга для талантливых девушек! Мы ищем солисток от 18 до 25 лет, способных зажечь сердца слушателей и стать новыми кумирами миллионов.
В договоре Эрики сказано, что она должна доработать в команде до конца этого года, а также помочь новой солистке адаптироваться в группе.
Ранее сообщалось о том, что известная украинская ведущая удивила внешним видом.
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