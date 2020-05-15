Группу "ВИА Гра" покидает 31-летняя украинка Эрика Герцег. Об этом она рассказала одному из российских изданий.

По словам Эрики, сейчас Меладзе уже подыскивает замену ей и ищет девочку с харизмой.

Такая ситуация, что мы ищем харизматичную девочку вместо меня. Я долго думала и решала. Я поговорила с Костей, он меня поддержал.

Кстати, ранее Константин Меладзе уже объявил в соцсети о поиске новой солистки.

Ты обладаешь яркой и уникальной внешностью? Твоя решимость не знает преград, а харизма бьет разрядами тока? Тогда ты точно та, кто нам нужен! #MELADZEMUSIC объявляет старт большого международного кастинга для талантливых девушек! Мы ищем солисток от 18 до 25 лет, способных зажечь сердца слушателей и стать новыми кумирами миллионов.

В договоре Эрики сказано, что она должна доработать в команде до конца этого года, а также помочь новой солистке адаптироваться в группе.

Ранее сообщалось о том, что известная украинская ведущая удивила внешним видом.