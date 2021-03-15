Сборная Украины по футболу в связи с возможным вхождением Львова в "красную зону" карантина, может играть домашние матчи квалификации Чемпионата мира-2022 на стадионе "Металист" в Харькове. Об этом пишет издание "Спортивка".

Мартовские матчи национальной команды могут быть перенесены, так как основной стадион "Арена-Львов" модет оказаться в зоне ужесточенных ограничений, если все будет так, то спортивные мероприятия, в числе прочего, также будут запрещены.

Отмечается, что первый поединок со сборной Франции украинские футболисты проведут 24 марта 2021 года. Они приедут на матч в качестве гостей, после этого УАФ будет принимать решение о смене стадиона, так как уже 28 марта украинская сборная проведет матч с Финляндией, а 31 - с Казахстаном.

Читайте также, сборная Украины разгромила Албанию в отборе на Евро-2022. Украинцы забили по пять мячей в каждом из таймов. Голами отметились Зварич (3 мяча), Шотурма, Белоцерковец, Фаренюк (2), Грицына и Малышко (2).

Кроме того, в Южной Америке отменили отборочные матчи Чемпионата мира по футболу-2022. Соответствующее решение связано с невозможностью собрать всех игроков в указанные сроки, а КОНМЕБОЛ и ФИФА намерены проанализировать расписание команд, чтобы найти даты проведения перенесенных матчей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.