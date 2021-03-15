В настоящее время сохраняется квота на прибытие не более 3 тысяч людей в день/ фото: crimeabereg.ru

Правительство Государства Израиль разрешило авиаперевозчикам из разных стран мира совершать рейсы с посадкой в аэропорту Тель-Авива с 16 марта 2021 года.

В настоящее время сохраняется квота на прибытие не более 3 тысяч людей в день. Однако министру транспорта страны разрешили действовать точечно, отменяя сообщение с теми странами, где COVID-19 достигает наибольшей активности, а также фиксируются опасные штаммы инфекции.

Отмечается, что 14 марта Верховный суд Израиля рассматривал прошение о беспрепятственном возвращении граждан страны, которые изъявили желание отдать свой голос на предстоящих парламентских выборах. Суд даст согласие на это только в случае предоставления списков граждан, которые желают вернуться в страну. Известно, что в течении нескольких дней на территорию Израиля в ежедневном режиме прибывают не менее 3 тысяч граждан.

Читайте также, на территории Израиля вакцинировали почти 50% населения первой дозой препарата от коронавирусной инфекции. Общее количество жителей Государства Израиль достигает 9,3 миллионов человек, из которых 4,6 миллионов получили дозу спасительной вакцины.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидеры государств обсудили возможности путешествий по паспортам вакцинации, также был определен вектор дальнейшего сотрудничества стран.

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