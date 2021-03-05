Победа над коронавирусом: первая страна заявила о "капитуляции" пандемии [ Редактировать ]
Государство Израиль стало первой страной в мире, которая полностью искоренила коронавирусную инфекцию. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.
По словам главы правительства, такая ситуация сложилась, благодаря слаженным и быстрым действиям во время кампании по вакцинации как населения, так и прибывших иностранных граждан.
Израиль - первая страна в мире, вышедшая из "короны". С этим "зеленым паспортом" вы можете ходить в рестораны, в театры, на спортивные мероприятия. Это оно. Мы выходим.
Отмечается, что в настоящее время правительство страны работает над введением документа о прохождении вакцинации. Известно, что власти Израиля планируют до конца марта вакцинировать от коронавируса все взрослое население страны и к апрелю полностью открыть ее границы.
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Кроме того, у жителей Объединенных Арабских Эмиратов появится коллективный иммунитет против коронавирусной инфекции. В настоящее время первую дозу вакцины получили 60% населения.
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