В пятницу, 12 марта, президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Представители стран возможности путешествий по паспортам вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Также политики определили дальнейшие направления углубления сотрудничества между Украиной и Израилем.

В ходе встречи Зеленский отметил существенный прогресс, достигнутый правительством Израиля в вакцинации населения страны, и подчеркнул важность обеспечения равного доступа к сертифицированным вакцинам.

Спасибо вам за помощь, за готовность содействовать в ускорении поставок вакцин.

Стороны подчеркнули заинтересованность в инициативе взаимного признания сертификатов о прививках - "зеленых паспортов" - с целью возобновления туристических потоков и регулярного авиасообщения между Украиной и Израилем.

Со своей стороны Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что взаимное признание "зеленых паспортов" будет полезным для экономик обеих стран.

Также была оговорена ситуация на Донбассе и усилия, предпринимаемые правительством Украины для достижения мирного урегулирования в рамках Минского процесса.

Зеленский пригласил Нетаньяху принять участие в официальных мероприятиях по случаю 30 годовщины независимости Украины.

Ранее мы писали, что почти половина населения Израиля получила коронавирусный иммунитет. Общее количество жителей Государства Израиль достигает 9,3 миллионов человек, из которых 4,6 миллионов получили дозу спасительной вакцины, а 35% (3,7 миллионов) успели получить еще и вторую дозу вакцины.

Кроме того, в Израиле начали бесплатно прививать от коронавируса иностранцев. По опросам, большинство - иностранные рабочие из Филиппин, Молдовы и Нигерии, а также просители убежища из Судана и Эритреи, не имеющие медицинской страховки.

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