До Дніпра доправили поранених на Донбасі військових [ Редактировать ]
Напередодні до Дніпра санавіацією доправили двох військових з фронту. У них мінно-вибухові поранення. Найтяжчий Віталій з Кіровоградщини. У хлопця пошкоджені кисті рук, осколками понівечене усе тіло, пошкоджені очі. Він каже, на службі у Водяному разом з напарником знайшов квадрокоптер. Коли намагався розібрати пристрій, він раптово здетонував.
Сергій Риженко, генеральний директор Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова:
Віталій залишиться калікою. Якщо увесь спектр буде зроблений лікарями, у кращому разі, він буде пересуватися з кимось поруч. Дуже тяжкі порання, осколки, контузія, все це, на жаль, війна.
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