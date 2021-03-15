Напередодні до Дніпра санавіацією доправили двох військових з фронту. У них мінно-вибухові поранення. Найтяжчий Віталій з Кіровоградщини. У хлопця пошкоджені кисті рук, осколками понівечене усе тіло, пошкоджені очі. Він каже, на службі у Водяному разом з напарником знайшов квадрокоптер. Коли намагався розібрати пристрій, він раптово здетонував.

Сергій Риженко, генеральний директор Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова: