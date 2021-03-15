У вбивстві семирічної Маші Борисової з Херсонщині підозрюють сусіда. Батьки дівчинки з цим чоловіком товаришували, та й сама Маша добре його знала. Чому саме він потрапив під підозру поліції?

І які нові подробиці оприлюднили сьогодні правоохоронці? Розкаже Марина Михайловська.

Йому 62 роки. Він жив поруч. Добре знав усю родину. Після похорону Маші Борисової намагався порізати собі вени. Допитати чоловіка додому прийшли правоохоронці - там і побачили його у крові.

Доправили до лікарні, а потім вже затримали.

На головного підозрюваного у вбивстві дівчинки вказують і докази і свідчення людей,- кажуть правоохоронці.

Cлідчі похвилинно розписали місцепередування і дії кожного жителя села Щасливе у день зникнення і вбивства дівчинки. Та зібрали зразки ДНК у всіх чоловіків.

Микола Вербицький заступник начальника Гу Нацполіції в Херсонській області:

Порівняли мікрооб'єкти і ДНК, які були виявлені на речових доказах, виявлених під час огляду місця подій і трупу" "Чітко було співпадіння стосовно цієї особи.

Батьки Маші жили окремо. У день зникнення дівчинка неодноразово приходила дивитися на вікна квартири, де живе її тато чекала коли батько повернеться з роботи, адже той обіцяв привітати доньку з 8 березня,- кажуть очевидці. Поруч із домом якраз і жив затриманий. Саме біля його будинку Машу бачили живою востаннє.

Микола Цап, заступник начальника ГУ Нацполіції в Херсонській області:

Стояла під його вікнами. Відповідно дивилася на вікна свого батька. Мабуть там було зручніше: світло там горить чи не горить. Вона неодноразово того дня приходила до квартири батька, але там його не застала.

Тіло дівчинки через чотири дні після зникнення знайшов один із місцевих жителів - неподалік від свого недобудованого сараю. У поліції кажуть: тіло туди підкинули, адже приміщення перед цим перевіряли й нічого не знайшли.

Дом матери в начале улицы. Дом подозреваемого посредине. А нашли - через дом.

Місцеві жителі досі оговтуються після подій. Сьогодні вперше за тиждень - дітей пустили до школи. Відколи зникла Маша - всі навчалися дистанційно. Утім відпускати малечу без нагляду на вулицю - місцеві поки що не наважуються.

Наталія, жителька села Щасливе:

Мне приходится следить за детьми. Отводить, забирать. Еще кружки. Но, мне кажется, сейчас вряд ли кто-то будет водить детей.

Люди в селі розповідають: підозрюваного знали всі. Він жив сам, сам тримав господарство, поруч із квартирою - мав гараж. Ніде не працював. Часто пиячив і був агресивним. Окрім того, неодноразово чіплявся до сусідських дітей.

Наталія Лубова, жителька села Щасливе:

Он неоднократно душил моих детей. Старшого сына душил. Я вызвала полицию. Полтора года назад за горло схватил ребенка, снимал штаны, показывал ему половой орган.

Юлія, жителька села Щасливе:

Я думаю, он пьяный был. Вроде когда трезвый, был человек человеком. Всегда приветливый. Но пьяный. Кажется даже взрослые мужики с ним не хотели ничего общего иметь, Коглв он пьяный. Он кидался душить, брался за бутылку мог подрезать человека.

У поліції кажуть: затриманий уже був неодноразово засуджений. За словами місцевим жителів, начебто теж за зґвалтування, але в Росії. Правоохоронці цю інформацію не коментують. Чоловікові вже оголосили підозру у вбивсті й зґвалтуванні Маші Борисової. Йому може загрожувати довічне ув'язнення. Свою причетність до злочину затриманий не визнає. Інших подробиць убивства правоохоронці наразі не розголошують, адже слідство ще триває.