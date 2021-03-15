У Нідерландах розпочалися парламентські вибори. Голосування вирішили розтягти на три дні, щоб уникнути натовпів. Перші два дні на дільниці запрошують вразливі верстви населення.

Усі, кому за сімдесят, мають право голосувати поштою. Агітація триватиме до вівторка і припиниться лише в середу - на третій день, в офіційну дату виборів. Перемогу прогнозують партії чинного прем'єра Марка Рютте. Якщо Рютте отримає достатню підтримку, це буде вже його четвертий прем'єрський термін.

Віа Естоппей, жителька міста Амстелвен:

Чесно кажучи, я завжди голосувала за Християнську партію. Я їм довіряю, і довіряю Рютте. Як на мене, попри всі проблеми, він добре справляється. Я справді захоплююся ним і не хотіла би бути на його місці.

Дірк ван Хутен, житель міста Амстелвен: