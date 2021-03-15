Лондонці вийшли на вулиці протестувати проти свавілля і жорстокості правоохоронців. Мітинг став відповіддю на розгін траурної акції в пам'ять загиблої Сари Еверард. Жінку викрав та вбив поліцейський. Подробиці - від нашої британської кореспондентки Світлани Чернецької.

Без зайвих люб'язностей поліцейські заламують руки найактивнішим протестувальницям. Четверо жінок потрапили до відділку після цієї траурної акції. Вони, як і сотні інших, прийшли вшанувати пам'ять загиблої Сари Еверард. Молоду жінку викрали просто на вулиці. У її вбивстві звинувачують столичного офіцера поліції. Цю акцію скорботи об'єднали з мітингом проти насилля щодо жінок. Через коронавірус влада заборонила масові зібрання, але такого закінчення не чекав ніхто.

Лілт Блеквелл, жителька Лондона:

Я дуже розлючена: вони думають, що мають право диктувати, як нам оплакувати і як реагувати на таку страшну смерть. Плюс нападником виявився поліцейський, і очевидно, що офіцери нас не захищають.

Така брутальність поліції спровокувала масовий протест вже наступного дня. Поруч із закликом зробити вулиці безпечнішими, звучать і закиди в бік Скотланд-Ярду. Безцеремонність, а подекуди й жорстокість офіцерів люди вважають абсолютно невиправданими. Але у Скотланд-Ярді впевнені, що зробили все правильно. А очільниця столичної поліції каже: сама би взяла участь у траурній акції, якби Та була законною.

Крессіда Дік, начальниця лондонської поліції:

Перші шість годин траурної акції були спокійними й мирними. Люди приносили квіти, не збиралися в натовпи. Але згодом надійшло багато люду і зазвучали промови. І цілком правильно моя команда вирішила, що це незаконне зібрання - і воно становить ризик для здоров'я.

Велика Британія досі перебуває в локдауні. Тут діють жорсткі обмеження, людям навіть заборонено зустрічатися з родичами та друзями. А мітинги і протести й поготів - поза законом.

Згідно з останніми розпорядженнями, поліція має право припиняти нелегальні зібрання і виписувати штрафи розміром 10 тисяч фунтів, це майже 400 тисяч гривень. Тобто - розганяти мітинг - це прямий обов'язок офіцерів. Тим не менше, правозахисники та політики закликають провести розслідування дій поліцейських.

Звіт про цю подію чекає і міністерка внутрішніх справ, і прем'єр-міністр.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Поліція зараз виконує дуже складну роботу, але безсумнівно, відео з акції пам'яті дуже мене засмутило. Тож ми чекаємо повного звіту щодо цих подій, аби дати людям абсолютну впевненість та віру в поліцію.

Убивство Сари Еверард шокувало країну. Тут украй рідко викрадають жінок на вулиці. І ще рідше нападниками виявляються поліцейські. У випадку Еверард - озброєний офіцер дипломатичної охорони. Наразі чоловіка затримано. Триває розслідування.