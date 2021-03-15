Мало не закінчився самосудом процес над ґвалтівником у Рівному. А все тому, що його справу сьогодні навіть не почали розглядати. Чоловік орудував у місті майже шість років. А його жертвами стали щонайменше шестеро жінок.

Усі потерпілі впізнали кривдника. А правоохоронці провели навіть експертизу ДНК, щоб довести його причетність до злочинів. Але судді відпустили підозрюваного під домашній арешт. Чому ухвалили таке рішення? Розкаже Сніжана Сидорук.

Він сходу схопив мене захватом локтєвим. Закрив мені рота, носа. Я скільки могла пручалася, кричала і шкрябала йому обличчя.

Людмилі майже шістдесят. Два роки тому на неї в середмісті Рівного напав невідомий - і зґвалтував. Увесь цей час, розповідає постраждала, вона жила в страху. Сьогодні ж наважилася відкрито заявити про пережите.

Людмила, потерпіла:

Я коли уявила, що на моєму місці може бути молода дівчинка. Не факт, що вона залишилася б жити після такої наруги.

Він дуже високого зросту в нього дуже таке пласке кругле обличчя.

А це інша потерпіла - описує рівненського ґвалтівника. Ольга була його першою жертвою. Щоправда, сім років тому кривдникові довести справу до кінця так і не вдалося.

Ольга Самкевич, потерпіла:

Він просто підійшов, він мене схопив, поки він мене туда-сюда тягав не знав, куди мене подіти проїжджав велосипедист здалеку. Я закричала і мене це врятувало.

Згодом з'ясується: від цього ґвалтівника потерпіли шестеро жінок. Підозрюваного схопили ще в серпні 2019. Жінки кривдника тоді впізнали. А слідство встановило причетність 30-річного рівнянина до серії зґвалтувань.

Вадим Гуменюк, прокурор Рівненської окружної прокуратури:

Там декілька статтею обвинувачують - зґвалтування, зґвалтування, вчинене повторно і незакінчений замах на зґвалтування. В прокуратурі достатньо доказів довести інкриміновані йому статті в суді.

Але напередодні дві тисячі двадцять першого - суд відпустив підозрюваного під домашній арешт. І навіть електронного браслета на нього не вдягли. А потерпілі про це дізналися лише згодом.

Олег Савич, адвокат потерпілої:

Справа реально затягується і найбільше обурює обрання особі запобіжного заходу. Відповідно суд не вважає власне, що існують ризики передбачені КПК, щоб брати цю особу під варту.

Розглядати справу серійного ґвалтівника мали сьогодні. Біля Рівненського міського суду зібралися небайдужі. Люди з плакатами вимагали запроторити нападника назад до СІЗО.

Ольга Самкевич, потерпіла:

Я хочу, щоб у нас не ґвалтували жінок просто так. Я хочу, щоб людина, яка ґвалтує, знала, що вона понесе за це відповідальність. За рік розгляду справи ми так і не добралися до суті її розгляду.

На судове засідання журналістів не допустили.

Та суд закінчився, так і не розпочавшись.

Софія Больбіна, захисниця потерпілої:

Обвинувачений прибув до зали суд, проте його адвокат подав заяву про відвід судді. Тобто на сьогоднішній день робота у суді заблокована, вона не може розглядати справу.

Після засідання захисник обвинуваченого, як і його підзахисний, від журналістів тікали через чорний хід. Як виявилося, чоловік приїхав до суду за кермом власної автівки. Але шлях йому заблокували активісти.

Виходь, молодий. Да. Сильний? Вся потенція є, да? - Я себе не считаю винуватим.

Від самосуду ймовірного ґвалтівника рятувала дружина та поліцейські. Жінка ледь не порозбивала камери журналістам. Урешті, обвинувачений утік, але його машину закидали яйцями. Під домашнім арештом обвинувачений пробуде щонайменше до кінця квітня. Жертви ж побоюються помсти і закликають жителів Рівного стати на їхній захист.