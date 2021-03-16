Ватикан заборонив священникам благословляти одностатеві шлюби. Рішення підписав Папа Франциск, і його вже оприлюднили.

У документі зокрема йдеться, що католицька церква визначає шлюб як союз між чоловіком та жінкою. Тож Ватикан ставиться з повагою та розумінням до гомосексуалістів, але не їхніх шлюбів, бо це "не є частиною Божого плану".