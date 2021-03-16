У Грузії почали вакцинувати населення від коронавірусу. Спочатку щеплення зроблять медпрацівникам. А це понад 50 тисяч громадян. Після них сироватку отримають постояльці притулків для літніх людей і співробітники цих закладів.

Третій етап проведуть для жителів, яким за 75 років. Опісля - решті громадян. Минулої суботи Грузія отримала першу партію вакцини Astra zeneca - понад 40 тисяч доз. Наприкінці березня очікують також на препарат від компанії Pfizer.