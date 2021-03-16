П’ять жінок претендують на цьогорічну премію "Оскар" [ Редактировать ]
"Оскар" оголосив номінантів цьогорічної премії. На статуетку за "Найкращий фільм" претендують 9 кінокартин. Серед них стрічки "Батько", "Перспективна дівчина", а також "Манк" - картина, яка вже отримала найбільше нагород на церемонії "Золотий глобус".
На звання найкращої актриси претендують 5 жінок. Серед них - Віола Девіс за роль у фільмі "Ма Рейні: Мати блюзу" та Кері Малліган за фільм "Перспективна дівчина".
Поміж чоловіків - Різ Ахмед за роль у стрічці "Звук металу" та Ентоні Гопкінс за картину "Батько". Серед номінантів на найкращий анімаційний твір - мультфільми "Уперед" і "Душа". Церемонія вручення нагород відбудеться 25 квітня у театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі у традиційному форматі.
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