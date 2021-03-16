Во вторник, 16 марта, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стратегия деоккупации и реинтеграции аннексированного Крыма будет состоять из двух блоков. Они будут посвящены внутренней и внешней политике. Об этом он сказал в ходе брифинга.

Документ является первым с 2014 года, комплексно сводящим все шаги и подходы для деоккупации полуострова.

Во исполнение стратегии правительство утвердит детальный план мероприятий, что будет делаться конкретно. Этот план мероприятий будет состоять из двух блоков. Первый - это внутренняя политика. Второй - это то, что надо сделать во внешней политике. За международный аспект будет отвечать Министерство иностранных дел.

Так, Кулеба заявил, что ключевой инициативой в данной стратегии является Крымская платформа.

Я считаю, что через семь лет после начала незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией, после всех системных нарушений прав человека, что совершила Россия на оккупированных территориях... это не только политически и юридически, но и морально правильно поддержать Крымскую платформу.

Глава МИД подытожил, что "нервная, местами истерическая реакция" России на Крымскую платформу подтверждает, что Украина находится на правильном пути.

Напомним, ранее президент США сделал важное заявление об аннексии Крыма. Джо Байден сказал, что американские власти никогда не признают Крым российским и вместе с Украиной будут противостоять агрессивным действиям России.

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