Степанов оценил возможность отказа от AstraZeneca [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Максим Степанов пока не видит оснований для отказа от использования в Украине вакцины Covishield компании AstraZeneca. По его словам, официального подтверждения связи между тромбозом и вакцинацией пока нет.
Как рассказал Степанов, на 17 миллионов вакцинированных в мире людей было зафиксировано всего 37 случаев тромбозов.
"На сегодня нет ни одного подтверждения связи между вакцинацией и тромбозом. Есть исследования, которые проводят европейский регулятор и ВОЗ, но никакого подтверждения пока нет. Есть люди, у которых тромбоз независимо от вакцинации. Я считаю, что нужно дождаться медицинских исследований и уже потом делать выводы", - сказал он.
Министр добавил, что польза от вакцинации от коронавируса все же "превышает любые реакции и побочные эффекты".
Читайте также, Максим Степанов заявил о том, что британский штамм коронавируса попал в Украину через трудовых мигрантов. Этот штамм поражает большое количество людей, распространяется в три раза быстрее обычного коронавируса, также поражает ЦНС.
Кроме того, о уровень смертности от "британского" штамма коронавируса намного выше, по сравнению с теми штаммами, которые циркулировали ранее. Однако ученые пока не знают, с чем это связано
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