Некоторые предпочитают принимать душ перед сном, а другие не могут встать утром без душа. Какое время суток лучше? На это пытаются дать ответ специалисты, передает newsyou.info.

Нет никаких научных доказательств того, в какое время дня лучше принимать душ. Поэтому каждый может в принципе сам решать, когда принимать душ. По словам специалистов, любой, кто страдает акне, аллергией на шерсть животных или склонен к появлению прыщей, должен принимать душ вечером после физической активности. Это удаляет бактерии и загрязнения и предотвращает появление пятен на коже. Также специалисты советуют принимать вечерний душ людям, ведущим активный образ жизни или сильно потеющим на работе.

Исследование, опубликованное в Европейском журнале прикладной физиологии и физиологии труда, показало, что принятие теплого душа перед сном может улучшить качество сна. Теплая вода снимает напряжение, а также помогает уменьшить стресс.

Если у вас есть проблемы с засыпанием или сном, теплый душ вечером может быть хорошим вариантом.

У утреннего душа также есть свои преимущества - он улучшает кровообращение и дает энергию на весь день. Более низкая температура воды также стимулирует кровообращение и, таким образом, бодрит тело и разум.

Вывод: душ как утром, так и вечером имеет свои преимущества, поэтому вам следует адаптировать свой распорядок к повседневной жизни и типу кожи. По словам экспертов, если у вас нет склонности к сухой коже, вы можете принимать душ дважды в день.

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