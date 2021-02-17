На ранних стадиях рак легких можно обнаружить при помощи ординарного исследования - компьютерной томографии. Об этом сообщает The Guardian.

По словам британских ученых, диагностика легких при помощи КТ с 70%-й вероятностью покажет развитие рака легких на первой или второй стадиях. Этот метод способен выявить наличие заболевания еще до того, как появятся симптомы.

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В ходе исследований специалисты провели КТ 12 100 добровольцам в возрасте 55-78 лет, которые курят или бросили эту вредную привычку. Результаты показали, что у 80 человек - рак легких первой или второй стадии.

"Это действительно серьезный прорыв в выявлении и лечении рака легких. Мы не имели способа его ранней диагностики и определения лечения для такого количества людей, которые им болеют", - отметил доктор Сэм Джейнс.

На данный момент людей с подозрением на рак легких направляют на проведение компьютерной томографии лишь после рентгеновского сканирования. Однако, ученые подчеркивают, что на снимке не всегда можно отличить злокачественное новообразование от других патологий.

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