Через борг перед МВФ валютні резерви Національного банку України зменшилися на 800 мільйонів доларів менш ніж за місяць. Своєю чергою, українці почали більше продавати доларів, тим самим скоротивши з початку року продаж готівкової іноземної валюти банками до $21 мільйона доларів.

* * *

Українці до 1 липня поточного року отримають квитанцію на сплату податку на нерухомість. Утім це торкнеться не всіх громадян. Згідно з Податковим кодексом України, сплачуватимуть ті, у кого квартира площею понад 60 квадратних метрів, або будинок від 120 "квадратів". На сплату квитанції відводять 60 днів. Розмір податку залежить від населеного пункту. А місцева влада має право встановити ставку, однак не більшу як півтора відсотка мінімальної зарплати. Торік вона становила 62 гривні 50 копійок, а цього року - 70 гривень 80 копійок. Наприклад, у 2020 році за квартиру у 80 "квадратів", де "надлишкові" 20 квадратних метрів, треба було заплатити 1250 грн, а вже цього року за таке ж помешкання доведеться віддати 1416 грн.

* * *

В Україні можуть з'явитися пенсії за особливі заслуги. Такий законопроєкт рекомендували розглянути парламенту. Людина, яка отримала Почесну грамоту Верховної Ради або Грамоту Верховної Ради України зможе розраховувати на таку грошову виплату. Утім депутати поки що не знають, якою вона має бути - одноразовою чи довічною.

* * *

"Нафтогаз" знайшов другого партнера для розробки морського шельфу. Підписав меморандум щодо потенційної геологічної розвідки вуглеводнів у Чорному морі з ізраїльською компанією. Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу". Також, окрім Чорного моря вони вивчатимуть можливості співпраці в інших проєктах. Таких як розвідка і видобуток нафти й газу в Україні. Ізраїльські партнери наголошують: український ринок природного газу для них потенційно привабливий і стратегічно вигідний для інвестицій.

* * *

Першу приватизацію в'язниці перенесено на квітень. Аукціон з продажу Ірпінського виправного центру не відбувся через відсутність заявок. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська. І додав: потенційні покупці назвали стартову ціну 220 мільйонів гривень - зависокою. Тому аукціон щодо ділянки майже вісім з половиною гектарів та будівлі, загальною площею близько 30 тисяч квадратних метрів перенесли на квітень зі зниженням стартової ціни.

* * *

В Україні відновлює роботу Комісія з присвоєння зірок готелям. Перше засідання Комісії відбулося вже сьогодні. Затверджено новий склад та прийнято 75 заявок від готельєрів на визначення категорій, тобто присвоєння зірок. Зараз такі категорії мають не більше як двісті з п'яти тисяч подібних закладів в Україні.