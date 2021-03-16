Ученые прогнозируют рост смертности от COVID в Украине [ Редактировать ]
В Украине еще не достиг пик смертности от коронавируса. Рост летальных случаев в стране будет наблюдаться как минимум до начала апреля. Об этом сообщает Национальная академия наук Украины.
Ученые отметили, что в целом рост летальных случаев в Украине начался в середине февраля.
"Пиковых значений еще не достигнуто, а это значит, что рост смертности следует ожидать как минимум до начала апреля", - сообщили в НАН.
Читайте также, Максим Степанов заявил о том, что британский штамм коронавируса попал в Украину через трудовых мигрантов. Этот штамм поражает большое количество людей, распространяется в три раза быстрее обычного коронавируса, также поражает ЦНС.
Кроме того, о уровень смертности от "британского" штамма коронавируса намного выше, по сравнению с теми штаммами, которые циркулировали ранее. Однако ученые пока не знают, с чем это связано
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