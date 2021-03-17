Совет Европы принял долгожданное постановление о борьбе с контентом, пропагандирующим терроризм на просторах Всемирной сети. Документ будет работать в отношении всех провайдеров, предоставляющих услуги на территории ЕС. Об этом пишет пресс-служба Совета Европы.

Согласно постановлению, уполномоченные органы государств-членов Европейского Союза получают право требовать от интернет-провайдеров удалить террористический контент или отключить доступ к нему во всех странах, которые являются частью Евросоюза.

Интернет-платформы затем должны будут удалить или отключить доступ к контенту в течение одного часа.

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Кроме того, Европейская комиссия сообщила о принятии план действий по усилению борьбы с финансированием терроризма. Террористы будут отслеживаться через финансовые потоки, которые предположительно могут быть использованы для финансирования терактов.

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