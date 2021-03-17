Бойовики застосували на Донбасі важку артилерію [ Редактировать ]
Одного українського військового поранено на сході країни минулої доби. Боєць у задовільному стані. Неподалік Водяного, на півдні Донеччини російські найманці вдарили з мінометів та гранатометів. На цій ділянці було найгарячіше, - кажуть у штабі ООС. Армійці були змушені відкривати вогонь у відповідь.
Загалом, за добу 9 ворожих атак. Українська сторона вкотре зазначила: більшість обстрілів окупантів були прицільними.
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