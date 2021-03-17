Кота винесли на свіже повітря і негайно реанімували за допомогою масажу серця

Одне життя з дев'яти врятували італійські пожежники котові з містечка Монтебелло Вічентіно.

Надзвичайники гасили пожежу у гаражі на одній з присадибних ділянок. Коли полум'я ліквідували, помітили непритомного кота, який надихався диму. Постраждалого винесли на свіже повітря і негайно реанімували за допомогою масажу серця. Застосували і спеціальну "котячу" кисневу маску. Нині хвостатого повернули власникові, врятований почувається чудово.