Металургійникам замість вугля у виробництві пропонують переходити на водень в якості енергоносія

Євросоюз закриє ринок для екологічно небезпечної продукції насамперед металургійної. Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, ЄС має намір переглянути енергетичне законодавство, аби привести його до кліматичних норм.

Мета нової екополітики - впродовж наступних восьми років зменшити шкідливі викиди в атмосферу більш ніж вполовину. Серед запланованих кроків - вдосконалення системи торгівлі викидами, збільшення енергоефективності будівель, транспорту та побутової техніки.

А також збільшення інвестицій в енергетичну систему. Металургійникам замість вугля у виробництві пропонують переходити на водень в якості енергоносія.