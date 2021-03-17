У Чехії "Друзі вільної Росії" боротимуться проти Кремля [ Редактировать ]
У Чехії створили громадську платформу для підтримки російської опозиції - "Друзі вільної Росії". Із відповідною ініціативою виступили депутати чеського парламенту.
Мета - допомога росіянам, які борються за демократизацію суспільства. Ідеться насамперед про незалежні російські ЗМІ, політв'язнів та громадян, які опинилися під тиском режиму Путіна - зокрема членів команди Олексія Навального.
Частині з них збираються надати безвіз для відвідування країни. Чехи також планують долучити до своєї ініціативи представників Європарламенту.
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