Чехи також планують долучити до своєї ініціативи представників Європарламенту

У Чехії створили громадську платформу для підтримки російської опозиції - "Друзі вільної Росії". Із відповідною ініціативою виступили депутати чеського парламенту.

Мета - допомога росіянам, які борються за демократизацію суспільства. Ідеться насамперед про незалежні російські ЗМІ, політв'язнів та громадян, які опинилися під тиском режиму Путіна - зокрема членів команди Олексія Навального.

Частині з них збираються надати безвіз для відвідування країни. Чехи також планують долучити до своєї ініціативи представників Європарламенту.