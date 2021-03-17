Історія недитячого дитячого кохання, яка вразила всіх! І людей у соцмережах, і психологів, і кіберполіцію разом із омбудсменом. Йдеться про публічний "роман" восьмирічної дівчинки і тринадцятирічного хлопця. Виставляти почуття напоказ та монетизувати їх вирішила мама дівчинки. І тепер правоохоронці мають з'ясувати, чи не є це поширенням дитячої порнографії. Про найгучніший інтернет-скандал - Ірина Розова - далі.

Заради грошей і популярності вони готові майже на все. І мільйони підписників тому доказ. Їй вісім. А йому 13. Та замість творчих здібностей у соцмережах вони демонструють любов.

Закохані діти публікують світлини з прогулянок торговельними центрами, фото поцілунків та обіймів.

А у рамках челенджу для соцмереж діти навіть скували себе ланцюгом на 24 години. Усе відбувається з дозволу мами дівчини. Для своєї восьмирічної доньки вона організовує фотосесії, пише тексти та співпрацює з рекламодавцями. Від її імені в соцмережах дає відповіді підписникам на запитання щодо стосунків.

Скандал розгорівся в соцмерережах минулого тижня. Користувачі звинуватили батьків у організації "прибуткового цифрового вольєру".

Навіть не знаю, що сказати! Дуже шкода дівчинки, дуже хотілося би їй нормального дитинства, а не ось цієї гри в інстадіву.

А вам що до цього? Де ви тут побачили дитячу порнографію чи ще щось? Це - моделі, і це - нормально.

Які романи? Їй - 8 років! У ляльки ще гратися треба...

Із тим, що поведінка восьмирічної дівчинки не відповідає її вікові, згодні й психологи.

Юлія Святенко, дитячий психолог:

У дитини ми бачимо викривлене сприйняття дитинства вона знімається в зйомках і в образі не восьмирічної дівчинки, а в образах дорослої звабливої жінки, також ми бачимо, що дитина отримує підкріплення увагу і любов і схвалення матері її дій.

Хоча мати інстаграм-зірки спершу заявила, що зображати стосунки - дітей ніхто не змушував, у них справжнє кохання. А от наслідки такого кохання, переконані спеціалісти, можуть бути непередбачуваними.

Олена Рихальська, психолог:

В восемь лет она уже проживает такие истории, а что она будет делать в 25-30, она уже все имела, она уже все эмоции свои отреагировала.

Хоча психологи схиляються, що інстраграмні відео та світлини дітей - сценарій. І не більш, як доросла фантазія.

Юлія Святенко, дитячий психолог:

Ось якщо ми дивимось на першу фотографію, ми бачимо, що вона сто відсотків постановочна, тому що в першу чергу - їх хтось фотографує, друге викладене волосся, вони лежать - спати так не зручно, але для фото це такий досить гарний формат.

Та саме доросла фантазія в дитячих постановках і привернула увагу омбудсмена Миколи Кулеби. Бо контент, який створює мати восьмирічної дівчинки - це готовий продукт для педофілів.

Микола Кулеба, уповноважений президента з прав дитини:

Дві авдиторії для цього інтересу - це підлітки, цього ж віку, які так само хочуть швидше подорослішати, які хочуть так само визнання й інша аудиторія - більш небезпечна це педофіли, які саме шукають такий контент, але більш постраждалими виходять діти - дівчинка й хлопець, тому що все виходить так, що їх використовують.

У поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею - поширення порнографії. Матір восьмирічної дівчинки - вже допитали. Тепер жінка наполягає, що кохання дітей на фото - це постановочні зйомки. Викликали у поліцію й батька, який Не живе із дружиною та дочкою. Батьки хлопця готові прийти на допит лише з адвокатом.

А тим часом на інтернет-сторінці дівчинки - її прессекретар анонсував брифінг. Уже наступного понеділка.