Ілюмінація замість вуличних гулянок. Сьогодні День Святого Патрика - ірландське свято алкоголю та веселощів, що стало популярним у всьому світі.

Зазвичай у цей день влаштовували фестивалі та концерти. Та через карантин на батьківщині свята сьогодні лише святкова ілюмінація.

У небо над Дубліном піднялися пів тисячі крихітних дронів, які влаштували світлове шоу. А в різних куточках світу найбільш упізнавані архітектурні шедеври підсвітили зеленим - це офіційний колір свята.