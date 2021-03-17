День Святого Патрика у Дубліні зустріли святковим шоу дронів [ Редактировать ]
Ілюмінація замість вуличних гулянок. Сьогодні День Святого Патрика - ірландське свято алкоголю та веселощів, що стало популярним у всьому світі.
Зазвичай у цей день влаштовували фестивалі та концерти. Та через карантин на батьківщині свята сьогодні лише святкова ілюмінація.
У небо над Дубліном піднялися пів тисячі крихітних дронів, які влаштували світлове шоу. А в різних куточках світу найбільш упізнавані архітектурні шедеври підсвітили зеленим - це офіційний колір свята.
по теме
Під час традиційного фестивалю вогню поранення отримала понад тисяча людей, троє загинули.
17 марта в немалом количестве стран отмечают день святого Патрика
За повір'ям, ступаючи на гарячі жарини, люди очищуються та отримують прихильність вищих сил
Таке рішення хочуть ухвалити, щоб побороти новий спалах коронавірусу і не допустити зростання кількості ушпиталень
Автопробіг уже перетворився на українську березневу традицію. Його організатори - чоловіки, а от учасниці - самі лише жінки