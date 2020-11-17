Иностранные студенты приносят украинским университетам до 500 миллионов долларов ежегодно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

Иностранный студент за год тратит на обучение от 6 до 8 тысяч долларов. В 2019 году на учебу, проживание, страховку, оформление документов, питание, транспорт и другие потребности иностранные студенты потратили 570 миллионов.

Если в среднем продолжительность обучения составляет 5-6 годам, то в целом доход Украины от иностранных студентов за этот период составляет более 3 млрд долларов США.

Отмечается, что по состоянию на 1 января 2020 года в украинских ВУЗах обучалось 80 470 иностранных студентов из 158 стран мира.

Читайте также, из-за коронавируса студенты-иностранцы получили дополнительное время для поступления в украинские университеты.