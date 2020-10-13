Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2021 году состоится 10 апреля.

Зарегистрироваться для участия можно будет в период с 5 по 19 января на сайтах региональных центров оценивания качества образования, сообщили в Центре оценивания качества образования.

Читайте также Названы самые популярные у абитуриентов специальности и ВУЗы

При этом пробное ВНО можно будет пройти лишь по одному предмету.

"Учитывая эпидемиологические угрозы в 2021 году каждый участник/каждая участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. Тестирование по всем учебным предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоится 10 апреля 2021", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пробное тестирование можно пройти дома, после чего ответы можно внести на специальный сервис определения результатов. Результаты пробного ВНО-2021 будут обнародованы 16 апреля на информационных страницах участников.

Ранее сообщалось, что МОН призывает перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса.