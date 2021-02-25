Лица, претендующие на должности на госслужбе в Украине, должны будут сдавать экзамен на знание государственного языка. Соответствующая норма вступает в силу с 16 июля 2021 года, сообщает svoboda.ua.



Уже известно, что экзамен будущие чиновники будут сдавать на компьютере. Он будет состоять из двух частей: письменной (тест и текст) и онлайн-беседы с экзаменатором. Уровень владения языком будет определять специальная программа в течение трех дней.

Читайте также В Украине появится еще один вид госслужбы

Для госслужбы необходимо получить по итогам экзамена достаточный или высокий уровень владения украинским.



Примечательно, что экзамен на уровень владения государственным языком будет сдавать те, кто будет претендовать на государственную должность. Тем, кто уже в должности, на экзамен идти не надо.



"Сертификат действует бессрочно. Как диплом о получении высшего образования. Его вы используете каждый раз идя на очередной конкурс", - отметили в Нацкомиссии по стандартам государственного языка.

Ранее сообщалось, что Рада приняла закон о госслужбе. Документ возобновляет проведение конкурсов на должности на государственной службе, а также расширяет полномочия исполняющего обязанности министра.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.