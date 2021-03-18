Боротьба з корупцією у судовій системі вийшла на новий рівень

Суддя з Дніпра отримав три з половиною роки в'язниці за хабар у чверть мільйона гривень - за ці кошти він обіцяв вплинути на слідчих одного з відділень поліції.

Під час обшуку помешкання засудженого правоохоронці виявили понад 54 тисячі доларів, 13 тисяч євро та майже півтори сотні тисяч гривень.

Це перший суддя, якого затримали після внесення змін до Конституції України щодо обмеження суддівської недоторканності.